GF VIP, Giaele e Micol violano il regolamento? Cosa hanno fatto nel van senza essere inquadrate

Al GF Vip, Giaele De Donà e Micol Incorvaia si sono rese protagoniste di un gesto che potrebbe costar loro caro. Ecco cosa hanno fatto nel van

Al GF Vip sta facendo discutere un gesto posto in atto da Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Le due coinquiline, infatti, si sono rese protagoniste di un momento che sta facendo discutere i telespettatori e che potrebbe addirittura costar loro caro. Ma cosa hanno combinato di tanto grave? Per quale motivo ora vengono additate da tutti i fan del reality show di casa Mediaset?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, ‘mezza matta’: le parole di Donnamaria su Nikita lasciano senza parole Tavassi

GF Vip: Micol e Giaele si nascondono per parlare senza essere sentite? Le reazioni dei telespettatori

Partiamo dal principio. In pratica, le due concorrenti sono state pizzicate a fare qualcosa di contrario al regolamento… Nella notte, le due si sono rifugiate nel van per parlare sottovoce e di nascosto, in un cantuccio che non viene inquadrato dalle telecamere del programma.

“Giaele e Micol stanno parlando di nascosto nel van, hanno capito l’angolo buio dove parlare senza essere visti, ma di chi parlano?”, ha scritto un telespettatore. E un altro ha risposto: “Ma a Micol e Giaele è consentito eludere le telecamere e parlare senza essere viste?”

E c’è anche chi parla di “mancanza di rispetto. È contro il regolamento del gioco comunicare con una lavagna coprendo i microfoni“. Sì, perché a quanto pare le due stavano utilizzando la scrittura per parlare tra loro e, quando proprio dovevano dire qualcosa, avrebbero coperto i microfoni.

Dettagli che potrebbero costar loro molto cari, anche perché per questi gesti il regolamento prevede penalità e addirittura la squalifica dal gioco. In tanti però vorrebbero sapere di cosa stavano parlando così animatamente e di nascosto nel van…

Entrando nel veicolo, Micol si è lasciata sfuggire solo qualche parola: “Sì sì, ma è divertente… no no ci sta. Poi a me piacciono ‘ste cose. Quando divertono anche me le trovo ancora più divertenti“. Per il resto si sono sentiti solo sprazzi di conversazione, tra un “amo“, un “troppo“, un “quando lui ama un’altra persona“, un “immaginavo“, e milioni di “no“. A chi si stavano riferendo? A qualche coinquilino della casa? E, soprattutto, verranno presi provvedimenti nei loro confronti?

Cosa ha pianificato Edoardo con Micol su Nikita: ‘farà troppo ridere’. Cosa avevano organizzato su di lei

Quello che sappiamo è che anche Edoardo ha sfruttato il van insieme a Micol, organizzando la serata del GF Game Show. “Allora voglio far fare Milena a Nikita“, aveva confidato alla fidanzata. E poi ha aggiunto “farà troppo ridere“.

In molti già in quel momento li hanno accusati di “sfruttare il van per pianificare come colpire i più forti e poi utilizzano un’ironia spicciola per attaccare e poi utilizzare la carta che chi viene preso di mira per loro non ha autoironia“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy