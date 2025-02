Al Grande Fratello, Helena sembra essere stata “censurata” mentre si avvicinava a Zeudi. Cosa non hanno mostrato le telecamere?

Al Grande Fratello, ogni gesto e ogni movimento dei concorrenti è costantemente sotto gli occhi attenti delle telecamere, ma a volte sembra che ci siano alcuni dettagli che sfuggono agli obiettivi: durante il pomeriggio di domenica, diversi telespettatori hanno notato qualcosa di insolito riguardo a Helena Prestes, tanto che c’è chi dice che sia stata ‘censurata’ nel suo nuovo atteggiamento nei confronti di Zeudi Di Palma. La telecamera ha indugiato a lungo sulla modella brasiliana che, però, quando si è avvicinata a Zeudi, ha smesso di seguirla, lasciando il pubblico con il dubbio su cosa sia successo davvero. Molti hanno ipotizzato che si tratti di una sorta di “censura” voluta dalla produzione, forse per alimentare ulteriormente la tensione tra le due. Cosa è accaduto esattamente? E perché le telecamere non hanno inquadrato quel momento? Scopri tutti i dettagli nel nostro nuovo video!

Grande Fratello: Helena Censurata per l’abbraccio a Zeudi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Molti telespettatori del Grande Fratello hanno notato qualcosa di strano nel pomeriggio di domenica, arrivando a dire addirittura che Helena sia stata ‘censurata’ in un suo nuovo avvicinamento a Zeudi.

Mentre diversi ragazzi stavano attorno al tavolo, chiacchierando e giocando, la telecamera si è piantata su Helena che ballava. Ad un certo punto, la modella brasiliana ha chiesto ‘Due vite‘ di Marco Mengoni e, subito dopo averla ottenuta, si è avvicinata a Zeudi.

A quel punto, però, la telecamera fino ad allora piantata addosso a lei, ha smesso di seguirla.

Insomma, in molti credono che sia una ‘censura’ studiata volta a far salire la dinamica… quale sarà la verità?

‘Quando la persona è zero, l’offesa…’ Zeudi lancia pesante frecciatina a Javier

Ad ogni modo, nella notte, accuse di essere stata censurata a parte, Zeudi ha parlato davanti a Helena di Javier. E lo ha fatto in maniera alquanto terribile. Se la Di Palma stava giocando con Federico, Maxime e Iago, Javier ha chiesto ironicamente: “Zeudi ancora gioca?”, facendola arrabbiare. Lei ha risposto con un “Ma che ca..o vuoi? Me le hai già rotte abbastanza. Quando la persona è uno zero l’offesa è nulla“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy