Lorenzo finalista al Grande Fratello, dopo la puntata le parole di Helena hanno fatto sorgere dubbi sul televoto. Cosa sa davvero?

Dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio, durante la quale Lorenzo Spolverato è stato proclamato primo finalista del reality show dal televoto, molti telespettatori hanno iniziato a fare supposizioni ascoltando le parole di Helena Prestes. La concorrente, infatti, ha avuto uno scambio con Javier e Stefania Orlando, durante il quale ha lasciato intendere di avere un’opinione precisa sull’andamento del televoto stesso. Le sue parole, pronunciate con tono piuttosto alterato, hanno fatto sorgere dubbi e domande tra i fan del programma condotto da Alfonso Signorini, portando alcuni a ipotizzare che Helena sappia più di quanto non dica. Cosa ha esattamente rivelato? E perché le sue parole hanno scatenato così tante teorie? Per scoprire tutti i dettagli e capire cosa si nasconde dietro questo mistero, non perderti il nostro nuovo video.

LEGGI ANCHE:– GF, Reazione inaspettata per Javier sotto il post di Lorenzo Spolverato primo finalista: cosa faranno ora gli autori? Richiesto intervento del Codacons

Grande Fratello: Helena Prestes sa del televoto su Lorenzo?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dopo la puntata del Grande Fratello di lunedì 10 febbraio, Helena Prestes ha parlato del televoto e del fatto che Lorenzo sia diventato il primo finalista del reality show a scapito di Javier.

Tutto è partito quando Stefania Orlando ha detto a Javier: “Se hanno mandato via prima Giglio e Alfonso e hanno tenuto te e Lorenzo, vuol dire che loro sono quelli che hanno meno voti“.

“Ma cosa vuol dire? Tu hai vinto…”, ha detto a quel punto Helena, visibilmente alterata, nei confronti di Martinez.

Da quelle poche parole, alcuni telespettatori sono arrivati a delle conclusioni particolari. C’è chi scrive: “Helena che sa del televoto truccato non te la puoi inventare“. Oppure: “Ascoltate le parole di Helena … lei ha capito tutto!!! Perché lei sa della m…a che c’è fuori, attorno a questo programma e dei televoti truccati …lei lo ha provato sulla sua pelle“.

Quanto ci sarà di vero nelle supposizioni dei telespettatori e quanto invece è pura speculazione?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy