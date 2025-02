Dopo il televoto del Grande Fratello, insorgono i fan di Javier con una richiesta di intervento del Codacons. Gli autori risponderanno?

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato proclamato primo finalista del reality show di Casa Mediaset, ma il risultato del televoto ha scatenato una bufera sui social da parte dei fan di Javier Martinez, con alcuni che chiedono addirittura un intervento del Codacons. Sono numerosi i telespettatori che hanno espresso dubbi sulla regolarità della votazione, ipotizzando una possibile manomissione. Il caso è esploso sotto il post ufficiale del programma, dove i fan del pallavolista argentino hanno manifestato la loro indignazione. La polemica cresce e ora la palla passa agli autori: prenderanno provvedimenti o lasceranno che il malcontento si dissolva da solo? E il Codacons cosa farà? Interverrà davvero? Per scoprire tutti i dettagli su questa nuova patata bollente che incombe sulla casa più spiata d’Italia, guarda il nostro nuovo video!

Grande Fratello: richiesto intervento del Codacons per la reazione dei fan di Javier su Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato è il primo finalista del Grande Fratello ma, dopo il televoto, a fare discutere è la reazione inaspettata sotto il suo post da parte dei fan di Javier, che chiedono addirittura l’intervento del Codacons.

Basta farsi un giro sui social per capire il malcontento, dato che ci sono commenti come “Chiediamo al Codacons una nuova votazione per il 1°finalista, OGNUNO SI ASSUMA LE PROPRIE RESPONSABILITÀ a fronte di questa pagliacciata, rispetto per noi telespettatori votanti/paganti,STOP PRESE IN GIRO! Like e condivisioni grazie“. E qualcuno suppone: “Guarda casa sul led esce la foto di Javier. Non è uscita per sbaglio la foto di Tommaso o di Giglio. Hanno manomesso le percentuali ma si sono dimenticati di cambiare la foto che sicuramente si accendeva IN AUTOMATICO col vincitore“.

Il vero caos, però, arriva sotto il post ufficiale del Grande Fratello, nel quale la produzione annuncia che il primo finalista è Lorenzo. I commenti sono arrabbiatissimi, come ad esempio: “Andate avanti grazie al pubblico però non rispettate la decisione di rendere finalista Javier, cambiando i risultati a vostro piacimento“. O un semplice “vergogna“.

E c’è chi fa notare: “Incredibile il conduttore busta in mano non legge Lorenzo ma Javier esce l’immagine di Javier e ad un tratto fermi tutti ho sbagliato!? Diciamolo tutti possiamo chiudere qui il GF addio“.

Cosa succederà? Interverrà davvero il Codacons per chiedere di far luce sulla questione?

