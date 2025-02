Lorenzo ha avuto un attacco di rabbia al Grande Fratello, sfogandosi su porta e materasso. La giustificazione dell’evento ha lasciato Iago “di pietra”.

La tensione continua a salire nella casa del Grande Fratello, e questa volta è Lorenzo Spolverato a finire al centro dell’attenzione: il concorrente ha avuto un attacco di rabbia che ha lasciato tutti senza parole, dato che si è scatenato contro una porta, un materasso e ha persino lanciato una sedia. La reazione di Spolverato, arrivata dopo l’ennesima discussione con Shaila, ha suscitato diverse reazioni in casa, ma è stata soprattutto la giustificazione che Jessica ha dato dell’evento a far discutere. Iago, parlando con Stefania e Amanda, ha espresso il suo stupore per come l’episodio sia stato minimizzato. Ma cosa è successo davvero? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

Lorenzo sfoga la sua rabbia su porta e materasso al Grande Fratello

Sono giorni di tensione al Grande Fratello, dove Lorenzo Spolverato ha avuto uno scatto di rabbia in seguito a una discussione con Shaila. Dopo il litigio, il concorrente ha dato infatti dei colpi al materasso, alla porta del bagno e ha anche lanciato una sedia.

Jessica lo ha giustificato, come ha precisato anche Iago parlando con Stefania ed Amanda della cosa: “Mi ha lasciato un po’ di pietra la giustificazione dell’attacco di rabbia di Lorenzo. Ha iniziato a colpire il materasso con tutta la rabbia di fronte a Shaila. Poi se n’è andato e ha colpito la porta nell’uscire“.

“E la giustificazione?”, ha chiesto Stefania.

“La giustificazione è che non ha picchiato la donna… e che i suoi scatti di rabbia sono normali perché lui non ha picchiato nessuna. Mi lascia di pietra la misura morale che c’è… Puoi avere uno scatto di rabbia nel corso del programma, ma non uno a ogni settimana. Continua a giustificare l’ingiustificabile“, ha continuato Iago.

“Non si può giustificare una cosa perché non ha fatto l’altra“, ha concluso la Orlando. Se ne parlerà stasera in puntata? Come andrà a finire?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy