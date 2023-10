Beatrice Luzzi ha rotto definitivamente con Giuseppe Garibaldi, lui si lascia sfuggire qualcosa di troppo con Ciro e Letizia: cosa è successo al Grande Fratello.

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda la sera del 23 ottobre, qualcosa è cambiato nel rapporto tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. I due sembravano essere una coppia affiatata ma ora, dopo quanto mostrato durante la diretta, le loro strade sembrano destinate a dividersi. A confermarlo è arrivata una frase detta da Beatrice allo stesso Garibaldi durante la giornata successiva. Ma qualcosa è andata di male in peggio quando Giuseppe ha cominciato a parlare della questione a distanza di giorni.

Grande Fratello: Beatrice rompe definitivamente con Giuseppe: “Per me non esisti più”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante la puntata del 23 ottobre è stata mostrata una clip nella quale Giuseppe si è mostrato particolarmente triste dopo l’uscita di Samira che già aveva scatenato la gelosia di Beatrice. Inoltre, sono state mostrate alcune sue dichiarazioni in confessionale, nelle quali il ragazzo spiegava di essersi trattenuto nei confronti della stessa Samira poiché quest’ultima aveva un fidanzato fuori. Al contempo, aveva rivelato di essersi pentito di non aver confessato i suoi sentimenti alla ragazza.

“Non posso farmi prendere in giro“, aveva detto subito Beatrice, che ha rincarato la dose nel pomeriggio successivo alla puntata, quando Giuseppe ha provato a riavvicinarsi, dicendo alla Luzzi un “ti chiedo scusa per tutto“.

Beatrice, però, l’ha presa malissimo, rispondendogli: “Giuseppe, tu per me non esisti più. Evitami. Da oggi in poi, per sempre“. E poi, quando Garibaldi ha provato ad obiettare, ha risposto fredda con un “Forse non ci siamo capiti” che ha spento definitivamente ogni speranza del ragazzo.

Le parole di Giuseppe: “Mi sono divertito”

Parlando con Letizia e con Ciro in cucina, però, Garibaldi ha cominciato a pronunciare una serie di frasi che hanno lasciato interdetti i telespettatori: “Io sparecchiavo, vicino a Giampiero e lei gli diceva che mi lasciasse solo. Non ha capito che me li mangio. Mi può fregare come dialettica e comportamento, ma a livello di dignità non mi vede proprio. Fino ad ora ho fatto lo scemo con lei. Mi sono divertito“.

“Quindi hai giocato, lo ammetti?”, gli ha chiesto Letizia.

“No, abbiamo giocato. E manco con i sentimenti. Più vado avanti più sono convinto che ho fatto tutto giusto“, ha replicato lui. E Letizia ancora: “Quindi lo hai ammesso che avete giocato?”

“Io mi volevo divertire e mi sono divertito, nient’altro. 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 4 a 0, palla al centro”, ha detto onestamente Garibaldi. Cosa accadrà ora? E quando la clip sarà mostrata in diretta (soprattutto a Beatrice)?

