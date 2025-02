Al Grande Fratello, Helena fa un gesto gentile per Shaila dopo aver visto le sue lacrime dopo il litigio con Lorenzo: la reazione della ballerina spiazza tutti.

Nella casa del Grande Fratello, i litigi e le questioni in sospeso non mancano mai, né tanto meno le lacrime, tanto è vero che a finire sotto i riflettori stavolta sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (ma anche Helena Prestes). Entrambe le parte degli Shailenzo erano scoppiate a piangere per via di una discussione. Il pianto di Shaila, però, ha attirato l’attenzione di Helena, che ha deciso di fare un piccolo gesto gentile per lei, porgendole un bicchiere d’acqua per confortarla. Tuttavia, la reazione della ballerina ha sorpreso tutti, trasformando quello che sembrava un semplice atto di gentilezza in un momento destinato a far discutere. Ma cosa è successo davvero? Scopri tutti i dettagli nel nostro nuovo video!

Shaila e Lorenzo in lacrime al Grande Fratello: il gesto di Helena

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al Grande Fratello, c’è stato un momento nel quale Helena Prestes si è resa conto che Shaila Gatta era in lacrime, forse per via di una discussione con Lorenzo Spolverato.

Le ha quindi portato un bicchiere d’acqua per consolarla, facendo sì che arrivassero un po’ di persone a fare capannello attorno a lei. Quando però Helena è andata via, Shaila ha detto polemicamente: “mi porta il bicchiere d’acqua e poi me lo mette al c..o“.

Anche Lorenzo Spolverato era in lacrime dopo una discussione con la fidanzata… Tanto che qualcuno si è chiesto “che ca..o sta succedendo in quella casa?”

Il litigio, in generale, sembra essere stato provocato dalla collanina della ragazza che, si è scoperto, le sarebbe stata regalata dal suo ex, facendo ingelosire Lorenzo…

Shaila e la pesante frase detta a Lollo nella notte: il mistero della collanina s’infittisce

In realtà, a far arrabbiare Lorenzo è soprattutto il fatto che Shaila abbia sempre mentito sulla provenienza della collanina, salvo poi ammetterlo…

Lei però l’ha messa da un altro punto di vista, dicendogli: “Non ricevo abbracci da te, nulla. Per quando ti accetto, ma ho delle mancanze. Non hai attenzioni nei miei riguardi, ma per altre sì. Con tutto il bene per Chiara, ha un fidanzato, l’insalata nel piatto se la può mettere da sola. Le attenzioni e le carinerie che hai per gli altri, per me non le hai più. Oggi non ho ricevuto mezza carezza“.

E poi, appena è andato via: “Grazie per essere un compagno del ca..o, vai a fan…o egoista di me..a“.

