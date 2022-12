GF Vip, Micol imbarazzata per essere stata trovata in quella posizione con Tavassi: Oriana si scusa per aver aperto all’improvviso

Al GF Vip, Oriana trova Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi in una posizione imbarazzante: ecco cosa stavano facendo…

Al GF Vip c’è stato un momento molto imbarazzante tra Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, trovati in una posizione decisamente ambigua. I due stanno vivendo le prime fasi della loro storia d’amore, tra imbarazzo e passione… Ma cosa sarà mai successo al GF Vip?

GF Vip: Oriana trova Micol ed Edoardo in una posizione ambigua. La reazione della Incorvaia

Andiamo con ordine. Al GF Vip, gli Incorvassi hanno cercato qualche momento di privacy nel “fortino dell’amore” costruito in salotto. All’interno, erano in una posizione un po’ imbarazzante: Micol a cavalcioni su Edoardo, steso supino…

Ciò che stava accadendo tra i due era lapalissiano… peccato che Oriana abbia aperto di botto la porta. Imbarazzata, la concorrente ha chiesto scusa, causando però l’imbarazzo di Micol.

“No tranquilla, era pure la prima volta che stavamo in questa posizione”, ha detto la Incorvassi per giustificarsi, visibilmente imbarazzata. Micol, infatti, sull’esternazione nei confronti di Edoardo è molto timida e sta cercando di mantenere un basso profilo…

Davanti alle telecamere, è raro vederla con Tavassi in atteggiamenti che vadano oltre il bacetto a stampo. Peccato che Edoardo, in un momento in cui era visibilmente brillo, ha candidamente ammesso di avere rapporti con lei! Insomma… non proprio il massimo della riservatezza.

Oriana e il momento hot con Tavassi: ‘Anaconda Tavassi’. Lo ammette davanti a Micol senza peli sulla lingua

Ma a proposito di riservatezza e imbarazzo per la posizione in cui ha trovato Micol e Tavassi, Oriana si è lasciata andare ad un commento hot proprio su Edoardo.

Senza peli sulla lingua e davanti a Micol, Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria, la showgirl venezuelana è esplosa con un “Anaconda Tavassi”, in riferimento a un dettaglio anatomico di Edoardo. E poi ha detto: “È successo senza che io volessi”, facendo intendere di aver visto un po’ troppo nell’intimità del fratello di Guendalina.

