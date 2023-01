GF VIP, l’agghiacciante battuta di Nicole al biliardo: è più grave di una bestemmia? Tavassi senza parole

Al GF Vip, Nicole Murgia si fa sfuggire una battuta terribile che avrebbe potuto costarle davvero cara: ecco che cosa ha detto.

Al Grande Fratello Vip è subito montata la polemica per una battuta di Nicole Murgia che, mentre giocava a biliardo, ha detto qualcosa di estremamente grave. Ma quali parole le sono sfuggite? E quali conseguenze rischia adesso?

LEGGI ANCHE :– GF VIP, la frase agghiacciante di Davide su Oriana: ci saranno conseguenze per quanto detto?

GF Vip: la battuta infelice di Nicole Murgia fa arrabbiare i telespettatori

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nicole Murgia si è lasciata sfuggire una brutta frase durante una partita a biliardo con Andrea, Edoardo Tavassi e Luca Onestini. “Almeno lui ci si mette e ti insegna… c’è invece chi si mette così e se non fai buca sei down!”, ha detto, scimmiottando e borbottando durante le ultime parole

Edoardo Tavassi ha subito reagito con un gesto incredulo, come a volerla rimproverare di ciò che aveva detto, ed è corso via.

Il problema è però dovuto soprattutto alla reazione dei telespettatori, che ora chiedono provvedimenti nei confronti di Nicole (che difficilmente arriveranno).

“Ha detto sei down, per giunta farfugliando con la bocca come sfottò“, ha scritto una persona. E un’altra ha precisato: “L’imitazione di una persona affetta da sindrome di down è vergognosa ed è al pari di una bestemmia“.

E ancora: “L’indifferenza su espressioni come ‘SEI DOWN’ offende in modo inaccettabile le persone che vivono questa disabilità e che sono di sicuro più intelligenti di persone come la Murgia“. E c’è chi però precisa che “Non hanno mai squalificato per questa frase che è stata già detta ma richiamato. Non sono fan della Murgia e la parola non va usata. Hanno detto di peggio e non squalificano“.

La Murgia va subito in confessionale: ecco cosa le hanno detto gli autori. Cosa le accadrà

Nicole, appunto, dopo quella battuta, è stata richiamata in confessionale, dove la produzione le ha fatto una ramanzina. Questa sembra essere l’unica reazione alle sue parole e difficilmente saranno presi altri provvedimenti.

Edoardo l’ha guardata e ha chiesto com’è andata, lei ha fatto capire che le hanno detto di stare tranquilla. È stato a quel punto che Tavassi l’ha messa in guardia, con un “eh, però occhio“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy.