GF VIP, cosa ha confessato Murgia prima di uscire a Donnamaria: il momento piccante tra i due

Al GF Vip, è emerso un mistero sul rapporto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Cosa sarà successo tra i due concorrenti quella notte?

Durante l’ultima puntata del GF Vip, l’attenzione si è concentrata su quanto accaduto tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia prima dell’eliminazione della concorrente, suscitando molta curiosità. Nonostante le numerose discussioni in merito, il mistero del Van rimane per certi versi tale. Cosa sarà successo tra i due concorrenti quella notte?

GF Vip: cosa è successo davvero tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante l’ultima puntata del GF Vip, è stato confermato che Edoardo abbia toccato il seno di Nicole nel van, ma l’intero rapporto tra i due continua a far discutere. Quando il caso è venuto alla luce, Antonella Fiordelisi è scoppiata in lacrime e ha dichiarato di non voler più avere a che fare con Donnamaria.

Alfonso ha quindi mostrato una serie di immagini che ritraggono Nicole e Donnamaria mentre si abbracciano, si stringono la mano, si scambiano sguardi e carezze, il tutto mentre Antonella osservava piangendo.

Nicole ha preso la parola per difendersi, dicendo di aver sempre abbracciato Edoardo in quel modo e di non aver visto nulla di male nelle immagini trasmesse. Ha anche affermato di non avere alcun interesse per Edoardo e ha accusato Antonella di conoscere la situazione e di fingere indignazione solo per danneggiarli.

In molti, però, hanno fatto notare quanto quelle mostrate siano soltanto alcune delle vicende riguardanti Edoardo e Nicole, dato che, solo ieri pomeriggio, i due si sono messi a parlare di cose molto intime, prima descrivendo la consistenza del seno e del lato b della Murgia e poi facendo allusioni ai genitali di Donnamaria…

La Murgia ha però smentito le varie ipotesi e ha concluso: “Io sono serena nelle mie intenzioni”.

“Posso dirti solamente che non ho mai fatto nulla con malizia, mi dispiace per il resto”, ha detto infine Edoardo ad Antonella, accusandola così: “Non vedevi l’ora che succedesse una cosa del genere per avere la scusa per fare la telenovela. Non fare la parte della santarellina“.

A dare il colpo finale è stata l’eliminazione di Nicole Murgia al televoto, che ha visto la sua uscita dalla casa dopo una puntata estremamente incentrata sul suo rapporto con Edoardo. Qualcosa ci dice che però non è finita qui…

‘Mi ha detto cose oscene su Micol’: Antonella svela quanto detto da Donnamaria. Daniele senza parole dopo la puntata

Eliminata Nicole Murgia, Antonella ha parlato anche di un’altra sua “rivale”, ovvero Micol Incorvaia, che proprio con Donnamaria ha avuto una breve storia prima del suo ingresso nella casa del GF Vip.

Dopo la puntata, la schermitrice si è rivolta così a Dal Moro, rimasto ad ascoltarla senza più pronunciare parola: “Daniele, ti posso dire una cosa? Vi devo dire cose che voi non sapete e che vanno un po’ oltre e che riguardano anche Micol. Lui mi ha detto delle cose che io non le dico perché potrei far litigare lui e Micol e io non lo faccio. E mi ha detto delle cose oscene su di lei, oscene. E in puntata mi dice certe cose, sa che lei mi ha fatto le peggiori cattiverie e poi dice che è stata la sua migliore amica…”

Ora la domanda sorge spontanea… cosa ha rivelato Edoardo di tanto osceno su Micol?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy