GfVip, ‘noce moscata gate’ anche al GfVip? La frase di Alberto fa scattare l’allarme tra gli utenti

Nella casa del Gf Vip alcuni utenti hanno notato che Alberto vuole usare la noce moscata...

La noce moscata, dalla scuola di Amici 22 (dove è scoppiato il caos per una festa di Capodanno in cui gli allievi la avrebbero usata come stupefacente) sbarca nella casa del GF Vip.

Alberto De Pisis, infatti, è sembrato molto propenso a usare la noce moscata in cucina, proponendo di utilizzarla su diverse portate. Chi segue i programmi delle reti Mediaset non ha potuto fare a meno di collegare i fatti del GF Vip con quanto accaduto nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

“Alberto che se ne esce dicendo ‘che buona la noce moscata’…”, “È fissato pure lui! C’è un altro video dove la vuole mettere nel sugo!”, “Lo sapevo che la noce moscata sarebbe stato il nuovo cultural reset della televisione italiana. Ecco Alberto pronto a vedere i draghi pure lui!” hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

GfVip, altro che noce moscata: ecco cosa dà Daniele a Tavassi… ‘Mi sento male!’. Scoppia l’ilarità

Intanto però, Daniele Dal Moro ha preparato un intruglio per aiutare la digestione di Edoardo Tavassi, a base di bicarbonato, aglio e cannella. Il beverone non ha però portato gli effetti desiderati ed Edoardo ha continuato ad avere problemi di gestione per tutta la sera, tra le risate generali.

Foto: ufficio stampa Endemol Shine Italy