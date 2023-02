GF VIP, le altre frasi che Tavassi ha detto su Daniele: cosa non ha mostrato Signorini nella puntata di ieri

Cosa non ha mostrato Signorini nella puntata del GF VIP di ieri riguardo a quelle frasi che Edoardo Tavassi ha detto su Daniele? Ecco cosa ha detto.

La puntata del GF VIP di ieri sera ha creato non poche polemiche e curiosità tra i telespettatori, soprattutto per le dichiarazioni fatte da Edoardo Tavassi riguardo ad alcuni concorrenti: in particolare, le frasi che il vippone ha pronunciato su Daniele Dal Moro hanno creato scalpore e sono state al centro di una clip mostrata da Signorini e di molti commenti sui social.

GF Vip: ecco cos’è successo tra Edoardo e Dal Moro

Ma cosa ha detto esattamente Tavassi su Dal Moro?

Durante la puntata è stato mostrato un video in cui i “quattro del van” (Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Nicole Murgia) hanno (s)parlato di alcuni concorrenti. Tra le frasi udibili pronunciate da Tavassi c’è solo “Se Oriana gli dicesse…”. Il resto delle sue affermazioni sono state definite “non pubblicabili” da Alfonso Signorini.

Successivamente, i quattro hanno confessato di credere che Daniele Dal Moro sia bisessuale, giustificando questa opinione con delle “battute” che farebbero anche in sua presenza. Dal Moro stesso, però, sembra non essersi sentito offeso dalle affermazioni dei compagni di gioco.

Cosa ha detto davvero Tavassi su Daniele Dal Moro?

Le polemiche, però, non sono terminate qui. Infatti, Alessandro Rosica, noto sul web come investigatore_social, ha commentato su Instagram l’intera situazione, rivelando che sono state dette frasi ancora più forti nei confronti dell’ex tronista.

Rosica ha anche criticato Signorini per non aver mostrato queste frasi in puntata, sottolineando la gravità delle affermazioni del fratello di Guendalina: “Su Daniele ha detto cose aberranti. Vi faccio capire ma mi fermo. Ha detto ‘sto fro… di me..’. E poi ‘sto schifoso di m….a, per strategia va con lei ma lo sanno tutti che è fro… e non gli si rizza per niente‘. Queste cose Alfonso avrebbe dovuto farle vedere, sappiamo tutti chi sono i Tavassi, lui e la sorella che lo copre“.

Nonostante le polemiche, Tavassi ha cercato di giustificarsi sottolineando il tono scherzoso delle sue affermazioni e ribadendo che aveva fatto le stesse battute anche davanti allo stesso Daniele. “Ho fatto le stesse battute a te“, gli ha ripetuto, per poi sottolineare nuovamente l’ironia usata durante tutta la conversazione mostrata da Signorini

Tra i due lo scontro sembra rientrato, ma i temi trattati in puntata hanno creato nuove tensioni e accentuato la spaccatura tra i due gruppi, sarà vero quello che ha detto Alessandro Rosica?

La reazione di Dal Moro dopo la puntata non è quella che si aspettava Edoardo: ‘vi do fuoco al van’. Cosa è successo

Daniele Dal Moro, ad ogni modo, l’ha presa piuttosto bene. Anche se, nel suo confronto con Edoardo dopo la puntata, gli ha detto una frase importante: “se scherzi è un conto, se no vi do fuoco al van”.

Quelle parole che ha detto a Tavassi sembrano essere una semplice messa in guardia nei confronti di chiunque volesse offenderlo o mancare di rispetto nei suoi confronti o nei confronti degli altri coinquilini

Tuttavia, nonostante l’apparente tranquillità mostrata da Dal Moro, non possiamo escludere che ci saranno conseguenze a seguito di quanto accaduto. Siamo proprio sicuri che la situazione non evolverà?

