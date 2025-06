Gué nega ogni flirt con Vera Gemma a Belve, ma lei a Verissimo aveva raccontato ben altro: “Ci siamo scritti per mesi, poi ci siamo visti”.

Durante la puntata di Belve andata in onda il 3 giugno, Gué Pequeno ha sorpreso il pubblico prendendo le distanze dai gossip che negli ultimi mesi lo avevano coinvolto, incluso quello su una presunta relazione con Vera Gemma. Il rapper ha dichiarato di non voler costruire il proprio successo attraverso relazioni o notizie da copertina, ribadendo di non vendere la sua vita privata per fare audience. Anche un riferimento diretto all’attrice, ed un chiaro messaggio di chiusura verso quel tipo di narrazione. Anche se le dichiarazioni rilasciate da Vera Gemma a Verissimo lo scorso gennaio lasciano intendere tutt’altro. Andiamo a scoprire insieme cosa nel nostro nuovo video!

