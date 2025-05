Guillermo Mariotto svela a “La Volta Buona” di aver rubato un calzino a Francesco Totti: un furto curioso che lascia tutti senza parole!

Guillermo Mariotto, a La Volta Buona, ha svelato di essere stato l’autore di un furto ai danni di Francesco Totti, al quale avrebbe sottratto di nascosto un calzino… ma come ha fatto il celebre stilista a combinare qualcosa del genere senza essere beccato? Non ci resta che provare a scoprire insieme tutta la storia!

‘La volta buona’: Guillermo Mariotto rivela di essere stato il mandante del furto di un calzino di Francesco Totti

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Questo pomeriggio, a ‘La volta buona’, parlando di un’ospitata in tv dello storico capitano giallorosso, Guillermo Mariotto ha rivelato di aver commesso un piccolo furto proprio in casa di Francesco Totti, al quale sarebbe riuscito a sottrarre un calzino.

Lo storico giudice di ‘Ballando con le stelle’, da Caterina Balivo è stato decisamente sferzante, fino a quando non si è sciolto con la descrizione del misfatto che lo ha visto protagonista, ma a fin di bene…

Mariotto ha svelato la sua passione per i colori giallorossi e detto: “Ho rispetto per il capitano al 100%, quando è lì non si discute. Totti è Totti!”

Poi ha raccontato: “Pensa che avevamo la stessa domestica a Sabaudia e io le ho chiesto di rubare un calzino a casa di Totti, quando si è fatto male al piede. E quel calzino ce l’ho a casa incorniciato e io ho pregato affinché guarisse. e io ho pregato proprio col calzino davanti. Ed è guarito. Ed ha continuato a giocare“.

“Non lo sapeva: lo scopre ora! Ed era un calzino, non una mutanda eh! Era un calzino“, ha concluso.

Insomma, è stato decisamente un piccolo peccatuccio fatto per farlo guarire il prima possibile! Totti perdonerà Mariotto?

Photo CreditS: Shutterstock