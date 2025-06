Non tutti torneranno nella nuova stagione de I Cesaroni, e le parole di Amendola hanno acceso il dibattito. Ecco cosa è successo.

Il ritorno de I Cesaroni è già carico di emozioni contrastanti. A far discutere non è solo la nuova stagione in lavorazione, ma anche alcune dichiarazioni rilasciate da Claudio Amendola, regista e volto storico della serie. L’attore ha infatti chiarito che nessun collega è stato escluso, ma che alcuni avrebbero rifiutato con toni piuttosto decisi: “Ci fa schifo”, avrebbe detto qualcuno, secondo quanto riportato durante un’intervista al festival Italian Global Series.

Parole forti, che hanno acceso i riflettori soprattutto su tre grandi assenti: Elena Sofia Ricci, Alessandra Mastronardi e Max Tortora. Elena Sofia Ricci, senza mai fare nomi, ha pubblicato sui social una frase che molti hanno interpretato come una risposta velata: “Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente…”. Un messaggio criptico ma carico di significato, letto da molti come un modo per prendere le distanze.

Anche Micol Olivieri, che nella serie interpretava Alice, ha voluto dire la sua. Con toni pacati ma chiari, ha spiegato di non aver ricevuto alcuna proposta concreta per tornare nel cast. Ha anche difeso chi ha scelto di non partecipare, sottolineando come ogni attore abbia i propri progetti, la propria vita e la libertà di dire no, senza dover giustificare tutto pubblicamente.

Nel frattempo, la produzione della nuova stagione va avanti. Amendola ha ribadito che il progetto è solido anche senza i nomi più noti del cast originale, e che la porta è sempre aperta per chi volesse tornare.

