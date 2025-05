Proposta di matrimonio in diretta per Ilaria Galassi. Lei dice sì, ma il momento romantico lascia qualche dubbio al pubblico.

Durante la puntata del 20 maggio di La Volta Buona, Ilaria Galassi è stata protagonista di un momento che avrebbe dovuto essere romantico e memorabile. Dopo aver raccontato della crisi con il compagno Daniele Brunone, avvenuta poco prima del suo ingresso al Grande Fratello, è arrivata la sorpresa: l’uomo si è presentato in studio con un anello e si è inginocchiato per chiederle la mano davanti a tutta Italia. Un gesto che ha colto la Galassi impreparata (almeno in apparenza) e a cui ha risposto sì, tra emozione e incredulità. Tuttavia, il clima da favola si è incrinato subito dopo la messa in onda, dato che il pubblico non sembra proprio convinto della genuinità di quel momento. Ma qual è la verità? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

Leggi anche: — ‘No ve prego’: un fuori programma dopo la proposta di matrimonio: ecco cosa è accaduto

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy