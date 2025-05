Finale a sorpresa nello studio di La Volta Buona, dove Ilaria Galassi ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta tv. Un gesto plateale, accolto con stupore dall’ex ragazza di Non è la Rai, che ha accettato la proposta visibilmente emozionata. Ma il romanticismo del momento non ha convinto tutti…

La Volta Buona: la proposta di matrimonio a Ilaria Galassi non convince il pubblico

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Ilaria Galassi è stata ospitata a La Volta Buona del 20 maggio e, dopo un’intervista con Caterina Balivo, ha ricevuto un’inaspettata proposta di matrimonio.

L’ex ragazza di Non è la Rai ha parlato del fatto che, prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello, fosse in crisi con il compagno, Daniele Brunone. Le cose si sono poi aggiustate dopo l’uscita di Ilaria dalla casa, ma non è tutto…

Daniele, infatti, le ha chiesto la mano in diretta: “Se per te va bene io ti sposo…” Si è quindi inginocchiato di fronte a lei con un anello in mano.

Dopo un secondo di choc, la Galassi ha risposto sì e ha aggiunto: “Ma io non lo sapevo… Tu lo sapevi? Certo che ti sposo… Non sapevo niente… È bellissimo…”

Peccato che questa versione sembra non aver convinto molto il pubblico, dato che sui social sono comparsi una serie di commenti non certo entusiasti.

Tra un “Non sapevo niente, Si certo, ci stiamo credendo!!!!” e un “sì sì, come no“, c’è chi scrive: “Che p…e ste sceneggiate finte e preparate solo per ascolti non è amore una dichiarazione in pubblico anzi tutt altro se ami queste cose le chiedi in privato“.

