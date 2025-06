A Battiti Live 2025, Ilary Blasi ha lanciato un coro per Annalisa, una dichiarazione d’amore pubblica che ha fatto esplodere il pubblico.

L’amore di Ilary Blasi per Annalisa è ormai cosa nota, ma ogni occasione pare essere buona per ribadirlo. Anche durante la seconda serata di Battiti Live 2025, la conduttrice ha voluto rendere omaggio alla cantante con un momento davvero speciale. Nel corso dell’evento, tra luci e applausi, Ilary non ha perso occasione per esprimere tutto il suo entusiasmo verso l’artista, arrivando addirittura a lanciare un coro dal palco dedicato proprio ad Annalisa. Il pubblico ha subito colto l’invito, trasformando la piazza in un unico grande tributo musicale. Un gesto affettuoso e spontaneo, che ha confermato ancora una volta il legame speciale tra le due e che ha emozionato sia i fan in piazza che quelli che seguivano da casa. Guarda il nostro video per scoprire cosa è successo davvero.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset