The Couple chiude in anticipo e Ilary Blasi ha una reazione… a modo suo. La conduttrice lancia un messaggio criptico sui social.

Il sipario è calato prima del previsto su The Couple, e la reazione di Ilary Blasi alla chiusura anticipata del programma non è certo passata inosservata. Lo stop al reality di Canale 5 – che da otto puntate è sceso rapidamente prima a cinque e poi a quattro – ha lasciato tutti di stucco, complice anche l’interruzione improvvisa e silenziosa della diretta. Ma a catalizzare l’attenzione ora è proprio lei: Ilary. Dopo giorni di silenzi e voci sempre più insistenti, la conduttrice ha deciso di rispondere a modo suo, con uno stile che più criptico (e chic) non si può. Senza un commento diretto, ma con un gesto social che lascia spazio a molte interpretazioni, la Blasi sembra lanciare un messaggio preciso. Indifferenza o eleganza strategica? Proviamo a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset