Dopo la sospensione di The Couple e la morte del Papa, gli utenti notano un dettaglio inaspettato nel profilo di Ilary Blasi.

Nel giorno della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile, molte reti televisive hanno modificato la propria programmazione in segno di rispetto e cordoglio. Tra i programmi coinvolti anche The Couple, il dating show condotto da Ilary Blasi, che non è andato in onda né in versione registrata né in diretta, come inizialmente previsto.

Una sospensione comprensibile, data la portata dell’evento, ma che ha comunque sorpreso il pubblico, soprattutto per il silenzio assoluto della conduttrice. Scorrendo il profilo Instagram ufficiale di Ilary Blasi, non compare alcun riferimento né alla scomparsa del Pontefice, né alla cancellazione della puntata. Nessun post, nessuna storia, nessuna dichiarazione. Il silenzio è stato totale.

La puntata sarebbe stata sospesa in rispetto della giornata di lutto per la morte del Santo Padre, ma da parte di Ilary non è arrivato alcun commento pubblico sull’accaduto. Una scelta comunicativa che ha lasciato perplessi alcuni utenti, abituati alla sua consueta ironia e spontaneità anche sui social.

Una scelta comunicativa o un’assenza strategica?

Non è chiaro se il silenzio sia dettato da ragioni personali, professionali o da precise direttive editoriali, ma resta il fatto che, almeno per ora, la conduttrice ha preferito non esporsi. In un momento in cui molti volti noti della televisione italiana hanno espresso il proprio cordoglio, la sua assenza digitale non è passata inosservata.

