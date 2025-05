Ilary Blasi: a The Couple viene fuori il nome di Francesco Totti e lei non se l’aspettava proprio. Cosa è successo?

In queste quattro settimane abbiamo imparato che a The Couple può succedere davvero di tutto, anche che il nome di Francesco Totti sbuchi fuori nel bel mezzo di un quiz, per la sorpresa – e l’imbarazzo – di Ilary Blasi. Durante una delle prove tra le coppie, Benedicta Boccoli ha pronunciato inaspettatamente il nome dell’ex marito della conduttrice, scatenando un momento di evidente confusione in studio. La reazione di Ilary è stata fulminea, ma la conduttrice non ha potuto evitare di lasciarsi andare alla consueta ironia, nonostante il suo chiaro stupore che ha strappato sorrisi agli spettatori. La scena è diventata subito virale, dimostrando ancora una volta quanto basti poco per rendere memorabile un momento televisivo. Ma come mai Benedicta ha fatto così all’improvviso il nome dell’eterno capitano della Roma? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme guardando il nostro nuovo video!

