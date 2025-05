Veronica Gentili sembra pronta a subentrare a Ilary Blasi alla conduzione del reality show del lunedì sera: cosa succederà.

Ilary Blasi soffre già la concorrenza interna di Veronica Gentili ancor prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi? The Couple potrebbe essere sostituito dal ben più rodato reality show che, da quanto emerge, sembra pronto a scippargli il prime time del lunedì sera. Ma cosa succederà davvero? Tante manovre pronte in casa Mediaset!

The Couple vs Isola dei Famosi? Veronica Gentili pronta a prendere il posto di Ilary Blasi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio: in Mediaset è tempo di manovre dopo quello che sembra essere un flop rispetto alle attese, ovvero The Couple. Il programma girato nella casa del Grande Fratello, infatti, non è riuscito a far presa sul pubblico di Canale 5.

E, pertanto, dai piani alti del Biscione sembra che si vociferi riguardo al fatto di volerlo chiudere in anticipo e, nel frattempo, spostarlo ad un altro giorno della settimana.

Con la più collaudata Isola dei Famosi in rampa di lancio, infatti, sarà avviata una sorta di staffetta tra Ilary Blasi e Veronica Gentili.

L’Isola comincerà mercoledì 7 maggio ma, dalla settimana successiva, si prenderà il lunedì che finora è stato di The Couple. Quest’ultimo, invece, sarà spostato al giovedì.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset