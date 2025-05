Il GRA svela i cantanti romani più amati: Venditti, Baglioni, Mannarino… e un famoso artista che ha “disconosciuto” la sua romanità. Scopri chi è!



Chi sono i veri simboli della musica romana? Lo abbiamo chiesto ai membri de ILGRA, la band che da oltre dieci anni rende omaggio ai grandi cantautori della Capitale con un repertorio che fa emozionare intere generazioni. Venditti, Baglioni, Mannarino, De Gregori, Zarrillo: ognuno dei musicisti del gruppo ha scelto il proprio artista del cuore, creando un ideale podio della romanità musicale. Ma c’è anche chi, senza troppi giri di parole, ha svelato il nome di un celebre cantante che, pur essendo nato a Roma, avrebbe “disconosciuto la sua romanità”, scegliendo di legarsi ad altri simboli. Una chiacchierata frizzante, ricca di aneddoti e passione, che svela l’amore e i contrasti per i grandi nomi della musica italiana nati sotto il cielo di Roma. Se vuoi scoprire qualcosa di più, non devi far altro che guardare la nostra video-intervista!

LEGGI ANCHE:– Intervista a ILGRA – Le canzoni nate a Roma: com’è nata la cover band, i gusti musicali (senza peli sulla lingua!) e i sogni ancora da realizzare