IlGRA racconta la nascita della band, i cantanti amati (e meno!) e i sogni: portare sul palco i big della musica romana. Una chiacchierata imperdibile!

IlGRA – Le canzoni nate a Roma è molto più di una semplice cover band: è un viaggio musicale dentro il cuore della Capitale. In questa intervista esclusiva, i cinque componenti raccontano com’è nato il progetto, cosa significa per loro reinterpretare i grandi della musica romana e quali sono i segreti di un concerto che da oltre dieci anni riesce a riempire piazze e locali. Dai gusti personali (senza peli sulla lingua, anche su chi li convince meno!) ai medley pensati per coinvolgere il pubblico, fino al sogno di portare sul palco i loro beniamini: Venditti, Baglioni, De Gregori, Zarrillo… Con passione e ironia, Il GRA ci regala uno spaccato sincero di cosa vuol dire vivere e respirare musica nella città eterna. Scopri tutto guardando il nostro nuovo video!