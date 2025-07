Isola dei Famosi: l’eliminazione di Loredana Cannata fa scatenare la polemica sul televoto flash. Scopri cosa è successo.

Si è conclusa anche l’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi, con la vittoria di Cristina Plevani ma, a molti telespettatori, non è andato giù il televoto flash che ha visto coinvolta Loredana Cannata, arrivata quinta. Praticamente, i telespettatori stanno accusando la produzione di aver concesso alla Cannata un tempo ridotto per il televoto flash, mentre per i concorrenti successivi (Omar e Mario, ad esempio), il tempo concesso è stato molto di più. Ma sarà stato davvero così? E cosa ha notato davvero il pubblico del reality show di Canale 5? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video!

