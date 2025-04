Pierpaolo Pretelli è in partenza per l’Honduras come inviato della prossima edizione dell’Isola dei Famosi: le lacrime di Giulia Salemi commuovono il web.

Tra i prossimi vipponi in partenza per l’Isola dei Famosi ci sarà Pierpaolo Pretelli (in veste di inviato dall’Honduras). Il programma è pronto ad iniziare, con la prima puntata in palinsesto per mercoledì 7 maggio, la conduzione di Veronica Gentili e la presenza in studio di Simona Ventura come opinionista. Pretelli, invece, sembra pronto per la partenza in direzione America Latina. Ed è proprio una scena che lo riguarda a far spezzare il cuore al web: le lacrime di Giulia Salemi, la sua compagna…. Ma cosa sarà mai successo in vista dell’inizio del nuovo reality show di Canale Cinque? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

