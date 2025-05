Antonella Mosetti all’Isola dei Famosi, ma a far discutere è un presunto flirt con Niccolò Bettarini, il figlio di Simona Ventura.

Tra i personaggi in gioco nell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi c’è anche Antonella Mosetti, ma il suo nome fa discutere non solo per via della sua partecipazione al reality, ma perché, a gettare ulteriore pepe sull’atmosfera del reality show di casa Mediaset, ci pensa una vecchia voce che torna a circolare: quella di un presunto flirt con due uomini molto vicini a Simona Ventura, oggi opinionista del programma. Si tratta nientemeno che dell’ex marito della conduttrice, Stefano Bettarini, e soprattutto – più di recente – del loro figlio, Niccolò. Un intreccio che ha già fatto drizzare le antenne agli appassionati di gossip, e che la stessa Mosetti aveva affrontato lo scorso settembre in tv, durante un’intervista a Storie di Donne al Bivio, sollevando ancora più curiosità sulle sue frequentazioni passate. Ma cosa ha rivelato sul presunto flirt con il figlio di Simona Ventura? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme nel nostro nuovo video!

