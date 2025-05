All’Isola dei Famosi scoppia il caso Carly: dopo aver infranto le regole, perché non ha subito la stessa sorte di Nunzio e Spadino?

All’Isola dei Famosi scoppia una nuova polemica destinata a far discutere per via di un gesto di Carly Tommasini – che avrebbe infranto le regole del gioco. Il tutto soprattutto in virtù del trattamento “diverso” riservato a lei rispetto ad altri concorrenti. Nunzio e Spadino sono stati infatti “allontanati” per aver chiesto del cibo in modo diretto e insistente, mentre Carly non ha ricevuto alcuna sanzione. Perché due pesi e due misure? Il dibattito sui social è aperto…

LEGGI ANCHE:– Isola dei famosi, sotto accusa quella frase sull’opportunità di mangiare una sola volta: Pretelli lo ha detto? Ecco la prova

Isola dei Famosi: polemica per quanto ha fatto Carly Tommasini. Perché non ha subito lo stesso destino di Nunzio e Spadino?

L’Isola dei Famosi sta facendo discutere per via di un gesto di Carly Tommasini che, a differenza di alcuni suoi colleghi, non è stata sanzionata dalla produzione.

Stiamo parlando di Nunzio Stancapiano e Spadino che, per essere andati a bussare in redazione per chiedere del cibo sottobanco, sono stati redarguiti fino a essere “costretti” a lasciare il reality show.

Ebbene, durante la puntata in molti hanno notato che Carly ha “rubato” degli spaghetti dei Senatori, nonostante non ne avesse diritto.

Tanto è vero che sui social hanno preso ad affollarsi commenti contro di lei, come “Carly si è mangiata gli spaghetti dei Senatori di nascosto infrangendo il regolamento e a tutti muti e a Nunzio e Spadino non potevano dare una galletta di riso sono SCONVOLTA“. Oppure “Stiamo tutti aspettando la punizione della regina del vittimismo Carly per aver mangiato gli spaghetti? O siete davvero così ingiusti?”

C’è però chi fa notare che una certa differenza c’è: “non è il non dare una galletta, è l’andare con prepotenza e aggressività da persone che stanno lavorando dicendo che se non gli danno da mangiare se ne vanno… è un po’ diverso“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset