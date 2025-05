All’Isola dei Famosi una concorrente interrompe la prova nel fango con una frase inaspettata. Veronica Gentili spiazzata già alla prima puntata.

L’Isola dei Famosi è ripartita con una nuova edizione e un volto inedito alla conduzione, Veronica Gentili. Ma a prendersi la scena nella prima puntata non è stata solo la nuova padrona di casa: un’improvvisa uscita di una concorrente durante una delle prove più temute del reality, la famigerata “lotta nel fango”, ha lasciato tutti interdetti. Mentre i naufraghi si cimentavano nella sfida, una voce ha interrotto il momento con una frase tanto semplice quanto inaspettata: una dichiarazione sul cattivo odore del fango che ha gelato per un istante l’intera trasmissione. Il momento ha colto di sorpresa sia la conduttrice che l’inviato Pierpaolo Pretelli, con quest’ultimo che ha contribuito a rompere il ghiaccio… in tutti i sensi. Ma cosa è successo di preciso all’Isola? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, non devi far altro che guardare con noi il nostro nuovo video.

