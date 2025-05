Cosa ha spinto Rocco Casalino a rifiutare l’Isola dei Famosi? Ecco la cifra shock proposta per il suo ingresso.

Quando si parla di reality show e cachet stellari, L’Isola dei Famosi non delude mai. Ma stavolta a far discutere non è una partecipazione confermata, bensì un clamoroso rifiuto: Rocco Casalino, volto noto della televisione e della politica italiana, avrebbe declinato una proposta economica davvero fuori dal comune.

La cifra offerta per vederlo tra i naufraghi dell’edizione 2025 – secondo quanto svelato da Selvaggia Lucarelli – sarebbe stata altissima, ma non sufficiente a convincerlo a tornare in un format che, evidentemente, preferisce tenere a distanza. L’ex portavoce del governo Conte e noto per la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello avrebbe rifiutato l’offerta.

Secondo quanto riportato da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, Casalino avrebbe inizialmente richiesto un cachet di un milione di euro per prendere parte al reality. Mediaset, pur interessata alla sua partecipazione, avrebbe proposto una controfferta di 400.000 euro, che Casalino avrebbe comunque declinato.

Successivamente, gli sarebbe stato offerto un ruolo come opinionista al fianco di Simona Ventura, ma anche questa proposta sarebbe stata rifiutata. La decisione di Casalino sembrerebbe motivata dal desiderio di preservare la sua immagine pubblica e la sua carriera politica, evitando di associarsi nuovamente a un reality show dopo il suo passato televisivo.

Foto: Kikapress