Isola dei Famosi: scoppia la polemica su Pretelli: avrebbe detto ai naufraghi di mangiare una volta sola, ma la frase sarebbe stata fraintesa.

All’Isola dei Famosi è scoppiata una nuova polemica che coinvolge Pierpaolo Pretelli. Durante una delle prove affrontate dai concorrenti, l’inviato in Honduras del reality show di casa Mediaset si è trovato al centro delle critiche di alcuni telespettatori per via di una frase che avrebbe pronunciato e che non è passata inosservata. Secondo alcune persone del pubblico, Pretelli avrebbe detto che i naufraghi dovrebbero mangiare solo una volta al giorno e che la cosa sarebbe “opportuna”. L’affermazione ha ovviamente sollevato diverse perplessità e numerose reazioni sui social, dove in tanti hanno espresso il proprio disappunto. Tuttavia, la verità sembra essere un’altra: pare infatti che le parole dell’inviato siano state fraintese o, comunque, riportate in modo impreciso. Ma cosa ha detto davvero? Non ci resta che scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

