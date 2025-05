La nuova edizione dell’Isola dei Famosi è partita e, come da tradizione, ha già acceso discussioni e curiosità. La prima puntata ha messo subito in chiaro i punti di forza del nuovo cast e della conduzione. Ecco cosa ha fatto parlare di più.

Veronica Gentili sorprende tutti con una conduzione solida, decisa ma non rigida. Tiene bene il ritmo e dimostra di poter reggere il peso del prime time. Pierpaolo Pretelli convince nei panni di opinionista: spontaneo, empatico, con un tono fresco che piace anche al pubblico giovane.

La presenza di Simona Ventura come opinionista è preziosa: per alcuni è come avere una Ferrari nel garage: basta uno sguardo per dare autorevolezza al commento. Buona l’intesa tra Gentili e la sua squadra: la sintonia sembra già rodata. Il pubblico ha premiato la partenza del programma con ascolti soddisfacenti, segno che la curiosità per il nuovo assetto c’era eccome.

Lato cast, invece, a suscitare diverse discussioni è stato Mario Adinolfi che, date le sue condizioni fisiche, ha attirato l’attenzione su di sé. Il suo punto di partenza è ben diverso da quello degli altri concorrenti. Resta da vedere come evolveranno le dinamiche tra i naufraghi. Per ora, l’Isola ha acceso il motore. E sembra avere carburante per correre lontano.

Foto: Ufficio stampa Mediaset