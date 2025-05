A L’Isola dei Famosi scintille tra Simona Ventura e Mario Adinolfi. Un acceso confronto sulla genitorialità ha infiammato la puntata.

La puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il 28 maggio si è trasformata in un vero campo di confronto sui diritti civili, quando tra Simona Ventura e Mario Adinolfi è scoppiato un acceso dibattito in diretta. Il tema? La genitorialità e il valore delle famiglie, a prescindere dal loro assetto. L’opinionista del reality non ha esitato a intervenire con fermezza contro alcune prese di posizione del naufrago, facendo riferimento anche alla propria esperienza personale. Il suo intervento ha catalizzato l’attenzione del pubblico e acceso i commenti sui social, con molti che hanno interpretato le sue parole come una risposta decisa a chi continua a sollevare dubbi e critiche su modelli familiari alternativi. Una lezione televisiva che ha lasciato il segno. Ma cosa avrà mai detto SuperSimo? Se ti sei perso la diretta, niente paura: scoprilo con noi nel nostro nuovo video!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset