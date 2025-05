Pierpaolo in Honduras, Giulia a casa: ma l’Isola non li divide. I Prelemi restano uniti, anche a distanza. E i fan della coppia si sciolgono!

L’Isola dei Famosi è iniziata da poco, ma per qualcuno l’avventura ha già un retrogusto dolceamaro: Pierpaolo Pretelli, nuovo inviato dall’Honduras, si è ritrovato per la prima volta lontano da Giulia Salemi e dal figlio Kian, affrontando così non solo le sfide del reality, ma anche la nostalgia di casa. Eppure, a dispetto della distanza e degli impegni lavorativi, l’amore tra lui e Giulia sembra essere più forte che mai. Nessuna tensione, nessun allontanamento: anzi, i due continuano a dimostrarsi affetto e vicinanza anche a migliaia di chilometri di distanza.

Isola Dei Famosi: il reality non divide Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli ha fatto il suo debutto in questa edizione dell’Isola dei Famosi – condotta da Veronica Gentili – come inviato dall’Honduras, separandosi temporaneamente sia da Giulia Salemi che da suo figlio Kian, nato lo scorso 10 gennaio.

In un’intervista di qualche settimana fa al settimanale Chi, aveva parlato di questa separazione, dicendo: “Il pensiero di allontanarmi dai miei affetti l’ho messo in conto, ma un’occasione del genere non capita tutti i giorni, la aspetti da una vita. Io e Giulia ci siamo guardati, il suo supporto è stato fondamentale. Mi ha detto: ‘Vai!’. Sono molto sereno, sento che sto finalmente costruendo“.

Fin qui è tutta ordinaria amministrazione, ma il rapporto tra i Prelemi è fortissimo e lo è anche se sono separati da migliaia di chilometri di distanza.

Nelle sue stories, infatti, Pierpaolo ha pubblicato uno screenshot di una videochiamata con Giulia, nella quale la si vede che gli manda un bacio, con tanto di cuoricino rosso aggiunto!

Un dettaglio che ha fatto commuovere non poco i fan della coppia, che si sono praticamente sciolti di fronte a tanta dolcezza!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset