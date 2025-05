Chi c’era alle spalle di Veronica Gentili durante l’Isola dei Famosi? Dietro la conduttrice il pubblico ha notato un volto noto di Temptation Island.

Dopo l’era di Ilary Blasi e la stagione di Vladimir Luxuria, anche Veronica Gentili ha fatto il suo esordio come conduttrice dell’Isola dei Famosi nella prima puntata della nuova edizione del reality show, andata in onda mercoledì 7 maggio, ma non è tanto su di lei che sono caduti gli occhi del pubblico, quanto su un personaggio già noto ai telespettatori di Casa Mediaset che è comparso alle sue spalle. Ma chi c’era seduto lì tra il pubblico in studio? E perché ha sconvolto così tanto i telespettatori? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme!

Chi c’era alle spalle di Veronica Gentili alla prima dell’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi, mentre i telespettatori si stavano godendo lo spettacolo, hanno notato qualcosa di strano alle spalle di Veronica Gentili. O, meglio, hanno notato qualcuno che non si sarebbero mai aspettati di vedere proprio lì.

E sì, perché in prima fila, seduto tra il pubblico in studio, c’era Tony Renda di Temptation Island, il discusso dj catanese ed ex fidanzato di Jenny Guardiano.

Ebbene, quell’apparizione ha subito fatto scatenare i commenti dei telespettatori (e non poteva essere altrimenti). Tanto che basta fare un giro su X per accorgersene.

C’è chi scrive un semplice “Scusate ma tra il pubblico c’è Tony di Temptation aiutooo” e chi invece punta il dito con un “anche il pubblico è riciclato“.

Qualcun altro, se possibile, è ancora più cattivo e scrive: “La domanda è perché?!”

Insomma, quella presenza “alle spalle” di Veronica Gentili non sembra essere stata proprio la più gradita… come la prenderà Tony? Reagirà in qualche modo a tutti i commenti che lo tirano in ballo?

