Mario Adinolfi eliminato, poi finalista in meno di un’ora: la sua “resurrezione” accende il pubblico e scatena il dubbio. Strategia o colpo di fortuna?

Colpo di scena nella semifinale dell’Isola dei Famosi 2025: Mario Adinolfi, dato per spacciato, è uscito in lacrime dal gioco… solo per rientrare in gara mezz’ora dopo come primo finalista. Una dinamica che ha commosso i presenti ma che, fuori dallo studio, ha acceso il fuoco della polemica.

Tutto è iniziato con un televoto flash che ha decretato l’eliminazione di Adinolfi. L’uscita è stata sentita da molti: Omar Fantini si è lasciato andare alle lacrime e anche Cristina Plevani, con cui Mario aveva stretto un forte legame nelle ultime settimane, non è riuscita a nascondere la commozione. Anche Simona Ventura ha speso parole sentite per lui, definendolo un concorrente dignitoso, umano, e più strategico di quanto volesse ammettere.

Ma il vero terremoto è arrivato poco dopo. Un terzo televoto a sorpresa, lanciato subito dopo l’eliminazione, ha ribaltato tutto: Adinolfi è rientrato in gioco ed è diventato il primo finalista ufficiale del reality. Un cambio di rotta fulmineo che ha scatenato reazioni infuocate online. In molti si sono chiesti come sia possibile che, nel giro di pochi minuti, il meno votato diventi improvvisamente il preferito del pubblico. La tempistica ha sollevato più di un sospetto, tanto che in rete c’è chi parla apertamente di “strategia autorale”.

Nonostante le polemiche, il risultato è ormai ufficiale: Mario Adinolfi è in finale e potrebbe essere uno dei candidati alla vittoria, soprattutto dopo questa “resurrezione” che lo ha rimesso al centro della scena. Ma l’ombra del dubbio sul meccanismo del ripescaggio resta.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset