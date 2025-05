Giulia Salemi lancia una frecciatina ironica a Pierpaolo Pretelli dopo la sua partenza per L’Isola dei Famosi, e Veronica Gentili risponde in diretta con eleganza.

Durante la puntata del 3 maggio 2025 di Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato Veronica Gentili e Pierpaolo Pretelli per discutere della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che li vede rispettivamente nei ruoli di conduttrice e inviato.

Con una battuta pungente sulle “tentazioni” femminili che potrebbe incontrare, Giulia Salemi ha acceso i riflettori sulla coppia, attirando l’attenzione del pubblico e della conduttrice del reality Veronica Gentili, che ha risposto prontamente e… con classe alla frecciatina.

Il messaggio di Giulia per Pierpaolo

Nel corso dell’intervista, è stato trasmesso un videomessaggio di Giulia Salemi, compagna di Pretelli, che ha scherzato sulla possibilità che lui possa essere tentato dalle donne honduregne durante la sua permanenza di due mesi nel reality.

La battuta di Salemi, sebbene ironica, ha suscitato reazioni diverse. Toffanin e Pretelli hanno riso, mentre Veronica Gentili ha risposto con eleganza, rassicurandola sul fatto che Pierpaolo sarà troppo impegnato nel suo ruolo per distrazioni. Ha aggiunto che, nel caso contrario, sarà pronta a intervenire per riportarlo sulla retta via.

La nuova Isola dei Famosi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi prende il via il 7 maggio 2025: il cast include sia giovani naufraghi, come Angelo Famao e Camila Giorgi, sia concorrenti più famosi, tra cui Cristina Plevani e Mario Adinolfi. Simona Ventura parteciperà come opinionista. Veronica Gentili ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, sottolineando l’originalità della selezione dei partecipanti.

Foto: Kikapress