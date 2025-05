L’edizione 2025 de L’Isola dei Famosi sta attraversando un momento delicato: ascolti in calo, cast instabile e numerosi ritiri che stanno mettendo a dura prova l’equilibrio del programma. In appena tre settimane, ben sette naufraghi hanno abbandonato l’Honduras, lasciando interrogativi sulle nuove regole del reality.

In passato, i concorrenti che decidevano di ritirarsi erano soggetti a penali anche molto elevate, con cifre che arrivavano fino a 100.000 euro. Un deterrente potente che spingeva molti a resistere fino alla fine, nonostante difficoltà fisiche e psicologiche. Ma da quest’anno, qualcosa è cambiato: a quanto pare, chi lascia l’isola non viene più multato.

I naufraghi che si ritirano volontariamente rinunciano automaticamente al cachet previsto per la loro permanenza e perdono anche il diritto a partecipare alle ospitate in studio, un’occasione preziosa per tornare in video e consolidare visibilità e guadagni.

Secondo alcune indiscrezioni, i compensi attuali sarebbero comunque inferiori rispetto al passato. Marco Mazzoli, vincitore dell’edizione 2023, aveva rivelato di aver percepito 6.000 euro lordi a settimana, una cifra lontana dagli ingaggi stellari di altri tempi. Questo spiegherebbe perché alcuni concorrenti abbiano preferito abbandonare il gioco per tornare ai propri impegni professionali, dove gli introiti sarebbero ben più sostanziosi.

L’eliminazione delle penali è probabilmente un tentativo di rendere più attraente il programma, specie in un periodo in cui il budget sembra più contenuto. Ma il rischio concreto è che senza un vincolo forte, la soglia di sopportazione dei naufraghi si abbassi, e con essa anche la tenuta dell’intero show. In un’edizione già zoppicante, la gestione dei ritiri potrebbe diventare un passo avanti verso una chiusura anticipata.

