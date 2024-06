Matilde Brandi: piccolo incidente sexy all’Isola dei Famosi. La showgirl lascia il reality show tra le polemiche.

Va in scena un incidente hot all’Isola dei Famosi che vede come protagonista assoluta Matilde Brandi la quale, tra una recriminazione e l’altra, ha mostrato forse un po’ troppo ai telespettatori del reality show di Casa Mediaset. Tanto è vero che la semifinale del programma, che l’ha vista prima protagonista di un momento decisamente imbarazzante e poi addirittura costretta a dover lasciare il paradiso-inferno honduregno, dato che non sarà tra quei naufraghi che parteciperanno al gran finale previsto per mercoledì 5 giugno. Ma in cosa consisterà mai l’incidente che l’ha vista protagonista? Che cosa avrà mai combinato Matilde prima di essere eliminata?

Leggi anche: — Nuova caduta per Matilde Brandi: ecco cosa è accaduto durante la puntata

Isola dei Famosi: incidente hot per Matilde Brandi prima dell’eliminazione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 2 giugno, Matilde Brandi è stata protagonista di un incidente hot.

La showgirl, sconfitta prima nella prova di forza contro Alvina e poi contro Samuel Peron, è stata costretta a lasciare l’Isola, ma ha anche recriminato non poco per il fatto che durante la diretta le è praticamente uscito il seno dal costume.

“Non voglio finire sui social così con il seno di fuori“, ha detto, mentre Elenoire le portava una maglietta. Ha quindi preso a protestare, dicendo di aver perso la sfida per aggiustarsi il costume. Peccato che, nel frattempo, sui social in molti hanno cominciato ad attaccarla.

“Magari vestirsi un po’ di più sapendo di dover fare le prove“, ha scritto una persona. Oppure: “Matilde mettiti una maglietta invece di stare in costume. Ma che cavolo vuoi?!”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset