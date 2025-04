I concorrenti dell’Isola dei Famosi devono stare attenti alla vespa boia e ad altri animali estremamente pericolosi. Ecco quali sono.

Gli appassionati di reality show sono in trepidante attesa per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Mentre cresce la curiosità su chi saranno i naufraghi pronti a mettersi alla prova sulle spiagge dell’Honduras, emerge un allarme che va oltre la semplice scelta dei concorrenti.

Il programma, infatti, è celebre per le condizioni estreme in cui i partecipanti devono sopravvivere, tra fame, sete e mancanza di ripari adeguati. Tuttavia, tra le insidie più temute, spicca la presenza di animali pericolosi: il più temibile di tutti sembra essere la cosiddetta “vespa boia“. Dotato di un veleno particolarmente potente e di comportamenti sociali complessi, questo insetto rappresenta un ulteriore ostacolo che i naufraghi dovranno affrontare durante la loro avventura. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE:– QUESTA È LA ‘PIANTA DEI SUICIDI’, LA PIÙ PERICOLOSA AL MONDO: COSA SUCCEDE APPENA LA TOCCHI. NON ESISTE ANTIDOTO

Isola dei Famosi: il pericolo vespa boia

La vespa boia è uno degli insetti più pericolosi presenti in Honduras. Il suo veleno è una complessa miscela di composti che ha diverse funzioni nell’organizzazione sociale di una colonia di vespe. Oltre a essere utilizzato come arma di difesa contro i predatori, il veleno della vespa boia funge anche da segnale d’allarme per le sue compagne, che ne vengono richiamate.

Alcuni individui che sono stati punti da questo insetto sostengono che il veleno sia necrotico, dato che causa la marcatura della pelle intorno alla puntura. Inoltre, la puntura della vespa boia è nota per causare un dolore lancinante e insopportabile. Secondo la scala del dolore di Schmidt, il colpo della Polistes carnifex è classificato al primo posto per intensità del dolore, dando la sensazione di scorticare la pelle nella zona interessata.

Gli altri animali pericolosi in Honduras

Ma la vespa boia non è l’unico animale pericoloso presente in Honduras: ci sono anche altre creature velenose che possono rappresentare una minaccia per i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Ad esempio, un’altra vespa, la Camoati (Polybia occidentalis) è conosciuta per il suo veleno doloroso e la sua aggressività difensiva.

Poi, lo Scorpione Blu (Centruroides gracilis) è uno dei più velenosi scorpioni del Centro America, con una puntura che può causare forti dolori, crampi e persino shock.

La Medusa capovolta (Cassiopea xamachana) è una specie di medusa che vive nelle acque honduregne ed è notevole per la sua capacità di rovesciare il corpo per esporre i suoi tentacoli velenosi.

Infine, il Drago Blu (glaucus atlanticus) è una specie di nudibranchio marino che sembra un Pokèmon ed è molto bello da vedere. Peccato sia molto velenoso: si nutre di altre creature velenose, accumulando il loro veleno nel suo corpo e rendendolo pericoloso per chiunque lo tocchi.

Photo Credits: Shutterstock