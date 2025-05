Scandalo a Domenica In: Iva Zanicchi lascia tutti senza parole con una battuta a luci rosse a Mara Venier. Il web è in rivolta!

Scandalo in diretta su Rai 1? La puntata di Domenica In dell’11 maggio si è trasformata in un siparietto ad altissima tensione quando Iva Zanicchi ha sganciato una battuta dalle tinte a luci rosse ai danni di Mara Venier, proprio mentre la conduttrice tentava, invano, di sistemare il microfono. Una frase senza filtri che ha lasciato tutti di stucco, pubblico compreso, anche perché il tutto è stato poi condito da una musichetta imbarazzata. Lo studio è esploso in grassissime risate, ma il popolo del web si è diviso: tra chi ha gridato alla volgarità della battuta in fascia protetta e chi invece ha applaudito la proverbiale irriverenza della Zanicchi. Ma qual è il vero motivo per il quale l’episodio ha scatenato una vera e propria tempesta social? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda con noi il nostro nuovo video!

