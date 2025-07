Jannik Sinner sorprende tutti con un gesto inaspettato: lava personalmente una supercar da sogno. Ma c’è un dettaglio che incuriosisce ancora di più.

Jannik Sinner è il numero uno del tennis mondiale, ma anche un ragazzo che non ha dimenticato le sue radici. Lo dimostra un video diventato virale in rete, in cui lo si vede lavare personalmente la sua auto nel vialetto di casa, a Sesto Pusteria.

Fin qui nulla di sorprendente, se non fosse che il “bolide” in questione è una Ferrari 812 Competizione, una delle supercar più rare, potenti e costose prodotte a Maranello. La vettura, che ha un prezzo di listino che parte da oltre 535.000 euro, monta un motore V12 aspirato da 830 cavalli, capace di raggiungere i 100 km/h in meno di 3 secondi e toccare i 340 km/h di velocità massima.

Non si tratta di un’auto qualsiasi, ma di un vero gioiello da collezione, realizzato in edizione limitata per clienti selezionati. Carrozzeria nera lucida e livrea con dettagli gialli. Il dettaglio che ha colpito il web, però, non è solo il valore dell’auto, ma il modo in cui Sinner se ne prende cura: nessun servizio di pulizia professionale, nessun autista o assistente, solo lui con spugna e detergente.

Foto: Shutterstock