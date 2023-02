Lino Banfi, la richiesta commovente della moglie qualche anno prima della morte: l’intervista da pelle d’oca

L'intervista a Lino Banfi: la toccante richiesta che la moglie Lucia gli fece anni prima della sua morte. Quelle parole fanno venire la pelle d'oca

Lino Banfi ha recentemente perso la moglie Lucia Zagaria, deceduta all’età di 85 anni a causa delle complicazioni generate dall’Alzheimer con cui conviveva da alcuni anni. Dopo la sua morte, una vecchia intervista dell’attore è stata riproposta sui social, commuovendo tutti.

LEGGI ANCHE :– ‘Lino Banfi mi ha rinnegato’, le forti accuse dell’attore dopo tanti film insieme. Ecco chi accusa l’attore di Un Medico in Famiglia

Lino Banfi: l’ultima richiesta commovente della moglie Lucia

Qualche anno fa, l’attore pugliese si è aperto a Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo, parlando della sua vita coniugale e della richiesta commovente che la moglie Lucia gli aveva fatto qualche tempo prima. L’attore, visibilmente commosso e in lacrime, aveva rivelato che la donna gli aveva chiesto qualcosa di molto particolare: “Mi ha fatto questa strana domanda: ‘senti, Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due?’ Le ho chiesto il perché e lei: ‘perché se muori prima tu, io non ce la faccio“.

La richiesta della moglie aveva profondamente colpito l’attore, che ha anche svelato un’altra storia, molto bella e molto commovente: “C’è una canzone spagnola molto bella che io un giorno ricanterò, non canto più da anni. Si intitola Tu me acostumbraste, che alla fine dice ‘por qué no me enseñaste como se vive sin ti?’. Tu che mi hai insegnato tante cose nella vita e io le ho insegnate a te, perché non mi hai insegnato come si vive senza? Questa canzone io un giorno la canterò“.

La storia d’amore tra Lino Banfi e Lucia Zagaria è stata una delle più lunghe e intense del mondo dello spettacolo italiano, segnata da alcuni passi difficili ma anche da bellissimi momenti vissuti insieme. I due si sono conosciuti nel 1952 e, dopo un lungo fidanzamento, si sono sposati nel 1962 in segreto, poiché la famiglia di lei non era d’accordo con la relazione. L’attore raccontò che in passato che la loro vita non è stata facile, soprattutto perché erano poveri e la famiglia di Lucia non accettava le ambizioni artistiche di Lino.

Photo Credits: Kikapress