Paola Saluzzi, a La Volta Buona, svela come Luca Giurato l’abbia aiutata in un momento difficile a superare i suoi disturbi alimentari.

Durante la sua ospitata a La Volta Buona del 5 giugno, Paola Saluzzi ha raccontato per la prima volta pubblicamente un episodio personale e delicato, che ha visto protagonista il compianto Luca Giurato. La conduttrice ha rivelato di aver attraversato un periodo buio, segnato da gravi disturbi alimentari, durante il quale il celebre volto di Unomattina si è rivelato per lei una figura chiave. Non solo un collega, ma un vero punto di riferimento capace di intervenire nel momento giusto, con la giusta fermezza e sensibilità. Le sue parole hanno emozionato il pubblico e acceso una nuova luce su una figura spesso ricordata per la simpatia, ma oggi celebrata anche per il valore umano e l’amicizia autentica. Cosa fece Giurato per farla uscire ad un periodo così duro? Scopriamolo insieme nel nostro nuovo video!

