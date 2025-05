Perché Lucio Corsi si veste sempre uguale? Lo stesso look di Sanremo riproposto anche all’Eurovision Song Contest.

Lucio Corsi si è presentato all’esordio all’Eurovision sfoggiando lo stesso look mostrato sull’Ariston durante Sanremo: ma per quale motivo il cantante toscano si veste sempre uguale? Si tratta di una scelta di stile o c’entra qualcosa con il brano in gara? Proviamo a scoprirlo insieme.

Eurovision Song Contest 2025: perché Lucio Corsi si veste sempre uguale?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al St. Jakobshalle di Basilea è cominciato ufficialmente l’Eurovision Song Contest 2025, al quale l’Italia è rappresentata da Lucio Corsi e dalla sua ‘Volevo essere un duro’.

Nella prima serata del programma, ovvero la semifinale, il cantautore toscano ha riproposto esattamente il look che aveva già sfoggiato durante la sua prima esibizione a Sanremo, tanto che in molti si sono chiesti se Lucio Corsi si veste sempre uguale e il perché di questa scelta.

Il suo outfit sul palco del Teatro Ariston ce lo ricordiamo tutti: giacca corta gialla ricamata con dettagli luminosi, con spalline estremamente voluminose e sagomate, quasi a farle sembrare ali o petali. Sotto, una maglia trasparente nera a maniche lunghe. Poi, pantaloni aderenti neri e viso truccato di bianco, con dettagli scuri attorno agli occhi e alle labbra, richiamando l’estetica del mimo o di certo glam rock anni ’70. Infine, Non sono mancati, gli stivali con la scritta ‘Woody’ incisa sotto la suola, a voler richiamare Toy Story.

Il motivo della riproposizione di questo outfit sta tutto nella particolarità di Lucio Corsi, che come artista ha sempre cercato di mostrare il suo stile personale, senza accettare le regole del dress code. È risaputo che scelga personalmente gli abiti di scena, senza consulenti d’immagine né altri collaboratori: così è stato a Sanremo, così è pure all’Eurovision Song Contest!

Photo Credits: Kikapress