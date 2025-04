Dopo l’intervista di Manuel Bortuzzo a Verissimo, Lulù Selassié si rivolge a Silvia Toffanin e chiede il diritto di replica.

Manuel Bortuzzo è stato ospitato nella puntata di Verissimo andata in onda domenica 27 aprile e nella sua intervista ha parlato anche di Lulù Selassié, facendo riferimento alla causa per stalking che li ha visti protagonisti, conclusasi con una condanna di lei. La principessa di origine etiope, però, non è rimasta certo a guardare e, anzi, ha chiesto a Silvia Toffanin di poter comparire a sua volta a Verissimo, implorando il diritto di replica sulla questione. Ma cosa potrebbe mai dire sull’intera controversia che da mesi si trascina tanto nel mondo del gossip quanto nelle aule di tribunale? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme. Se vuoi farlo anche tu, guarda il nostro nuovo video!

LEGGI ANCHE:– Jessica Selassié reagisce all’intervista di Manuel Bortuzzo: frecciatine e pop corn su Instagram

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy