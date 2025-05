Giancarlo Magalli esagera a La Volta Buona con una battuta a tema “orgia”: imbarazzo in studio per Caterina Balivo e Francesca Manzini.

Momento decisamente sopra le righe durante La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Protagonista dell’episodio è stato Giancarlo Magalli, ospite della trasmissione, che ha tirato fuori una battuta a tema “orgia” che ha lasciato tutti senza parole. Il riferimento, apparentemente scherzoso, ha coinvolto sia Francesca Manzini che la stessa Balivo, che si è visibilmente imbarazzata in diretta. Magalli, noto per la sua ironia, questa volta potrebbe aver un po’ esagerato, tanto che la scena è diventata rapidamente virale sui social. Ma cosa sarà mai successo in diretta su Rai Uno? Se te lo sei perso, non ti resta che guardare con noi il nostro nuovo video per scoprirlo.

