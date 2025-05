A Domenica In, Teo Mammucari ha messo in difficoltà Mara Venier con un racconto delicato sulle suore. Il momento ha acceso il dibattito.

Domenica pomeriggio movimentata negli studi Rai: durante l’ultima puntata di Domenica In, Mara Venier si è trovata in evidente difficoltà a causa di un racconto di Teo Mammucari, che ha condiviso un ricordo personale legato alla sua infanzia in collegio, ma le sue parole – soprattutto per i riferimenti alle suore – hanno creato un certo imbarazzo in studio. Ma cosa avrà mai detto il buon Teo?

Domenica In: Mara Venier in difficoltà a causa di Teo Mammucari

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Puntata particolare di Domenica In a causa di Teo Mammucari che, ospite di domenica 4 maggio, è riuscito a mettere in difficoltà Mara Venier a causa di un aneddoto sulle suore.

Parlando della sua educazione in collegio ha detto: “Al primo, io prendevo solo botte. Io mi ricordo che mi passavano dietro le suore. A me dispiace per le suore, però quante botte mi hanno dato, Mara“.

“Non è che tutte le suore sono così“, ha provato a interromperlo la conduttrice. Ma lui: “C’era suor Consolata, lo posso dire tanto sarà morta dato che sono passati quarant’anni, che mi prendeva per il collo qua, non solo a me ma a tutti, e mi tirava su. Un dolore… Ti pestavano di botte…”

“Era una roba tremenda. Io non amo le suore…”, è andato avanti.

Al pubblico, però, quel messaggio non è piaciuto. C’è chi scrive: “Teo Mammucari che sparla delle suore in collegio che lo picchiavano e il pubblico fa l’applausino tendenzioso, fa letteralmente vomitare“. O anche: “Sono cresciuta fino a 14 studiando dalle suore. Ho solo ricordi bellissimi. Anni 70“. Ma c’è anche qualcuno che la pensa come lui: “Mio padre ha quasi 90 anni e da piccolo era in collegio con le suore. Ancora adesso le ‘odia’. Ancora ricorda quando era messo in ginocchio sui ceci…Ha ragione Mammucari…”

Photo Credits: Kikapress