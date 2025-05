A Domenica In, Mara Venier pronuncia una frase ambigua durante una telefonata con Renzo Arbore. Gelo e risate (e tanti dubbi).

Un momento esilarante condito da una frase equivoca ha animato la puntata di Domenica In del 4 maggio: durante un’improvvisata telefonata in diretta con Renzo Arbore, Mara Venier – tra ricordi nostalgici e battutine – si è lasciata scappare una frase che ha fatto sobbalzare gli spettatori sul divano. A metà racconto, una parola sfuggita o solo “tagliata male” ha scatenato l’ironia e la curiosità del pubblico. In molti si sono chiesti se si sia trattato di un innocente lapsus o di una battuta troppo sincera finita in diretta nazionale. Di certo, Mara ha saputo ancora una volta conquistare l’attenzione… anche senza volerlo. Ma cosa ha detto di tanto terribile?

Domenica In: la frase equivoca di Mara Venier a Renzo Arbore. Cosa ha detto davvero?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A Domenica In del 4 maggio, durante la puntata è stata ospitata Milly Carlucci e, nel frattempo, è stata improvvisata una telefonata a Renzo Arbore.

Durante la chiamata, ad un certo punto, Mara Venier ha detto delle parole che hanno sconvolto il pubblico: “Ogni tanto, quando eravamo fidanzati… Ma non ti ricordi quando ti tro…vo in bagno la mattina che ballavi, e mettevi la radio e ti trovavo lì…”

Il pubblico ha pensato di aver capito male, ma in tanti – sui social – hanno riportato la clip commentando: “…qui a casa abbiamo sentito tutti….e ci siamo guardati increduli…. così sono andata su rai play per risentire…mah“. Oppure: “Anche io ho capito la stessa parola“.

Sarà forse che Mara Venier voleva dire “trovato” ed ha avuto quel lapsus? Oppure voleva dire esattamente quello che si è sentito e lo ha fatto in diretta su Rai Uno?!

