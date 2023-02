Mare fuori 3, Rosa non ci sarà più nella quarta stagione? I dettagli

Non sappiamo se il personaggio di Rosa tornerà nella quarta stagione di Mare Fuori dopo gli eventi della terza. Cosa succederà?

La terza stagione di Mare Fuori arriverà in televisione a partire dal prossimo 15 febbraio ma la pubblicazione della serie su RaiPlay ha già fatto partire una serie di speculazioni da parte dei fan della serie. I telespettatori sono rimasti con il fiato sospeso per molte puntate, grazie a una trama avvincente e personaggi sempre più coinvolti in situazioni al limite. Ma cosa accadrà dopo il finale di questa terza stagione? E, soprattutto, Rosa tornerà ancora in Mare Fuori 4?

Cosa accadrà nel finale di stagione?

Una delle anticipazioni più inquietanti riguarda le condizioni di salute di Edoardo, che si ritroverà in serio pericolo di vita. Nonostante i suoi sforzi per uscire dai guai, sembra che questa volta potrebbe non farcela, a causa di un quadro clinico molto critico.

Sarà quindi un finale all’insegna dell’emozione e della suspense per i fan di Mare Fuori. Anche perché non è solo la sorte di Edoardo a tenere banco nelle ultime puntate della stagione: anche Kubra dovrà affrontare un passato doloroso e rivelare la verità sulla relazione tra Beppe e sua madre.

Rosa ci sarà ancora nella quarta stagione di Mare Fuori?

Infine, occhi puntati su Rosa, che si troverà ad affrontare una situazione complicata e spinosa.

Dovrà fare una scelta importante riguardo alla sua relazione con Carmine, che è diventata sempre più intensa nel corso della stagione.

Ed è proprio la questione di Rosa che sta facendo preoccupare in molti in vista della quarta stagione della serie, dove il personaggio potrebbe non ricomparire. I commenti sono di questo stampo: “Raga, io spero che rosa nella quarta stagione ci sia ancora, perché questo finale non promette bene”. Oppure: “Ci rendiamo conto che io ora non posso aspettare un anno per capire cosa succederà?? Se mi rovinano Carmine e Rosa…”

E c’è chi fa delle ipotesi: “scusate ma se Rosa si fosse sparata da sola? No perché qua sto andando pazza non capisco“. E qualcuno conferma pure: “Stessa cosa che ho pensato anche io, in realtà sarebbe l’unica possibilità ma non ci voglio pensare“. Qualcun altro però non è d’accordo: “Non penso, troppo facile, si capirebbe perché stava puntando la pistola a lei invece poi si vede il papà che le va addosso prima del botto“.

Rosa Ricci lascia la serie tv? Le sue parole su Instagram fanno capire cosa succederà nella stagione 4

Maria Esposito, l’attrice che interpreta Rosa Ricci in Mare Fuori, ha pubblicato alcune stories su Instagram che sembrano suggerire la sua uscita dalla serie, confermando le paure dei fan…

Nella prima storia ha parlato del duro lavoro svolto sul set, mentre nelle successive ha mostrato di aver ricevuto dei fiori dal regista Ivan Silvestrini e ha commentato la foto con la frase: “Il mio viaggio con Mare Fuori 3 termina oggi. Ciao Rosa…”.

Nonostante la precisazione su quel numero 3 ci lasci sperare che la sua uscita sia solo la fine delle riprese, non è chiaro se l’attrice lascerà veramente la serie. Quel “Ciao Rosa” sembra andare in quel senso. Le anticipazioni sui social sono sempre difficili da interpretare, e ci potrebbero essere molte ragioni per un messaggio del genere. Tuttavia, ancora, per i fan della serie questa notizia potrebbe essere motivo di preoccupazione e di attesa per scoprire cosa accadrà.

